Nocera Inferiore, medico colto da infarto durante un intervento

Paura, questa mattina, a Nocera Inferiore, dove un medico in servizio su un’ambulanza è stato colto da un improvviso malore durante un intervento di soccorso. Per questo, in pochissimi minuti, l’equipaggio del 118 lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale “Umberto I”, dove i suoi colleghi gli hanno diagnosticato un infarto. Ora è tenuto sotto osservazione. Ma non sarebbe in pericolo di vita.