Nocera, infermiera schiaffeggiata da paziente e ripresa in video

Infermiera aggredita da paziente e poi filmata. E' accaduto giorni fa, al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. La donna era intervenuta per dare supporto ad un collega in difficoltà nel trattare con un paziente con problemi psichiatrici. Alla scena avevano assistito alcune persone che si trovavano all’interno del locale. Con un telefonino hanno deciso di riprendere la scena creando un filmato, che ha catturato anche l'istante nel quale il paziente ha sferrato un ceffone all’infermiera.

Il video è diventato ben presto virale, facendo il giro della rete, oltre ad una diffusione su Whatsapp. E' stata la stessa infermiera a farlo notare, criticando la decisione di far girare un video in barba a privacy e rispetto per la condizione dei pazienti, oltre che del lavoro di medici ed infermieri dell'ospedale. Inutilmente, però