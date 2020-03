Falsi rapporti di lavoro per truffare l'Inps: in 12 nell'Agro rischiano il giudizio

Truffe presunte consumate ai danni dell’Inps, simulavano rapporti di lavoro per ottenere soldi dall'ente previdenziale. In dodici rischiano il rinvio a giudizio, secondo quanto richiesto dalla procura di Nocera Inferiore.

Le accuse

Le zone di riferimento Agro nocerino e Valle dell'Irno, in particolare le città delle due Nocera e Siano. Nel mirino, ci sono diverse società che si sarebbero prestate a far comparire gli indagati quali lavoratori dipendenti, al fine poi di ottenere dall'istituto previdenziale contributi, maternità, disoccupazione e altro. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo settembre, con il gip che valuterà tutte le singole posizioni, prima di fissare l'inizio del dibattimento. I fatti sono compresi dal 2014 al 2016.