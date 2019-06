Vede i carabinieri e fugge, poi si schianta con l'auto a Nocera Inferiore: ferito giovane

Paura, nella tarda mattinata di oggi, in località Montevescovado a Nocera Inferiore, dove una gazzella dei carabinieri ha inseguito un’automobile di colore nero, con alla guida un ragazzo che, poco tempo prima, non si sarebbe fermato ad un posto di blocco.

L'incidente

La corsa è terminata quando la vettura di quest’ultimo si è schiantata contro un veicolo parcheggiato lungo via Riccio. Il ragazzo è stato prontamente bloccato ed identificato dai militari dell’Arma. Sembra che si fosse privo dell’assicurazione. Ora è stato trasportato in ospedale per essere medicato.