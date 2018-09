Letti troppo grandi per gli ascensori, disagi all'ospedale di Nocera

Letti troppo grandi per entrare negli ascensori. Accade all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, reparto di Medicina. La soluzione che starebbe valutando ora il direttore sanitario Alfonso Giordano, è di allargare l'ingresso degli ascensori. In tal senso, sarebbero stati già chiesti preventivi ad alcune aziende

L'inaugurazione

Solo sabato scorso c'era stata l’inaugurazione dei nuovi reparti di Rianimazione e Medicina, con tanto di presenza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca. I letti dati in dotazione ai nuovi reparti sono di ultima generazione e rispettano gli standard europei così come previsto dalle norme di acquisto di Soresa, la preposta società regionale. Il problema è un altro: gli ascensori adibiti al trasporto dei pazienti sono vecchi e non rispetterebbero le nuove esigenze dell'ospedale.