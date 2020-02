"Olimpiadi di Italiano", successo per gli studenti del G.B. Vico di Nocera Inferiore

Lo scorso 5 febbraio si è svolta presso l'istituto "G.B. Vico" di Nocera Inferiore la prova preselettiva per la X edizione delle Olimpiadi di Italiano, inserite nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con la copertura mediatica di Rai Cultura, Radio 3 e Radio Italia. Le Olimpiadi si concluderanno a Roma il 31 marzo e il 1 aprile 2020, nell'ambito di una più ampia iniziativa culturale di valorizzazione della lingua e della letteratura italiana dal titolo "Giornate della lingua italiana"

Gli studenti

Per l'istituto diretto dal dirigente scolastico Teresa De Caprio, hanno partecipato 39 studenti per la categoria Junior (allievi del I biennio) e 38 studenti per la categoria Senior (allievi del II biennio). Tutti gli studenti partecipanti si sono particolarmente distinti in quanto la media del punteggio della classifica d'istituto è risultata superiore alla media provinciale, a quella regionale e a quella nazionale. Sono stati ammessi alle semifinali, per la sezione Junior, Luigi Rescigno e Anna Vittoria Esposito, alunni frequentati il Liceo Classico e Regina Rea per l'istituto Tecnico Afm. Per la sezione Senior sono risultati meritevoli Gian Marco Paglica, Vittoria Lucia Mancuso (Liceo Classico) e Raffaelle Barba (Istituto Tecnico Afm).

Le nuove prove

I vincitori dovranno cimentarsi nella seconda fase selettiva a livello interprovinciale il 5 marzo. Come ogni anno, la competizione è estesa, oltre che alle scuole italiane all'estero, anche alle selezioni italiane di scuole straniere e internazionali all'estero e alle scuole straniere in Italia. Alla gara finale, che prevede, oltre ai quesiti a risposta chiusa, prove aperte di scrittura, parteciperanno circa 60 studenti, selezionati in base a un criterio misto che tiene conto sia dei risultati assoluti della graduatoria nazionale, sia delle graduatorie regionali, allo scopo di contemperare la valorizzazione del merito individuale e la rappresentatività territoriale. I premi offriranno agli studenti italiani la possibilità di fruire di stage formativi in centri internazionali di approfondimento dello studio dell'italiano e agli studenti provenienti dall'estero di frequentare stage in centri di ricerca e studio dell'Italiano in Italia