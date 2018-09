Sparatorie in tutto l'Agro nocerino, rito immediato per Luca Criscuolo

Sparò almeno undici volte, in due giorni, in quattro comuni differenti. E ferendo due persone, tra cui una ragazza di 21 anni. Con l’accusa di tentato duplice omicidio, la procura di Nocera chiede il rito immediato per Luca Criscuolo, il 27enne nocerino che alla fine dello scorso maggio seminò il panico con una Glock 9x21.

Le accuse

Il ragazzo, incensurato e sofferente di disturbi psichici e comportamentali, ferì gravemente una ragazza di Cava de’ Tirreni ed un pensionato di Nocera Inferiore. Se la cavarono entrambi, ma con danni seri, riscontrati poi nel tempo. Non solo: carabinieri e polizia riuscirono ad acciuffarlo dopo che il ragazzo si era recato a Sarno e a Pagani, per poi fare ritorno a Nocera, sparando contro oggetti e persone indistintamente. Fu trovato in casa sua. Agli inquirenti fece intendere di aver sottratto una pistola dalla cassaforte di casa. L’arma era di proprietà del fratello. Dopo la sparatoria a Cava, fuori ad un bar, il giovane sparò verso dei bar a Pagani e Sarno, poi all’indirizzo di passanti, a ridosso di due negozi a Nocera Inferiore, prima di ferire un pensionato fuori ad un bar. Per la procura le prove a carico del ragazzo sono evidenti, tanto da mandarlo sotto processo senza il vaglio dell’udienza preliminare. Ma il gip dovrà valutare le condizioni e lo stato mentale del 27enne nel momento in cui esplose quei colpi di pistola. Secondo una consulenza della procura, il ragazzo soffrirebbe di disturbi comportamentali. Circostanza importante, che potrebbe condizionare il giudizio che il gip sarà chiamato poi ad emettere.