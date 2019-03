Colto da malore rischia di morire soffocato: 55enne salvato a Nocera Inferiore

Paura, a Nocera Inferiore, dove i volontari della Croce Azzurra, anche se non in servizio, hanno soccorso un uomo di 55 anni, che, a causa di un malore avvertito in auto, ha rischiato di morire per soffocamento poichè aveva la lingua che gli impediva di respirare correttamente.

I soccorsi

I volontari hanno fatto in modo che la lingua non ostruisse più le vie respiratorie ed hanno chiamato subito il 118, ma le autombulanze erano tutte impegnate. A questo punto i volontari hanno chiamato la Croce Azzurra di Nocera Superiore che, dopo il primo soccorso, lo hanno trasferito All'ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dov'è attualmente ricoverato per controlli, ma per fortuna non è in pericolo di vita.