Nocera, irrompe in casa della moglie e la minaccia di morte: va in carcere

Tenta di entrare in casa della moglie, anche se il tribunale glielo aveva vietato, con apposito diiveto. E' finito in carcere per maltrattamenti e violazione della misura del divieto di allontanamento un 47enne di Nocera Inferiore, arrestato giorni dopo un'irruzione in casa della moglie. L'uomo aveva minacciato di morte la donna, dopo aver messo a soqquadro l'appartamento, riuscendo ad entrare all'interno dopo diversi tentativi. Tentativi protratti per diverse ore, fino all'arrivo dei due figli minori della coppia. A quel punto l'uomo, riuscendo a fare il suo ingresso in casa, aveva inveito contro la moglie, con la quale vi erano già problemi pregressi, che eran costati allo stesso delle precedenti misure custodiali. L'arrivo dei carabinieri era stato sollecitato da una telefonata della vittima. Poi l'arresto, eseguito in flagranza di reato, che non aveva fermato l'uomo dalle minacce rivolte alla moglie.