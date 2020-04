Nocera, maltratta la moglie per mesi poi entra in casa con l'inganno: condannato

E' stato condannato ad 1 anno e 6 mesi di reclusione, per maltrattamenti, un 48enne di Nocera Inferiore, giudicato colpevole per una serie di episodi reiterati nel tempo. E che ebbero il loro sfogo maggiore nel mese di settembre scorso.

Le accuse

Quel giorno, l’uomo piombò in casa della donna per minacciarla di morte, poi per distruggere il mobilio dell'appartamento, in preda ad una furia cieca. Aveva aspettato che il figlio di 15 anni tornasse a casa, per poi passare agevolmente al di là del cancello d'ingresso, entrando in casa. L'intervento dei carabinieri fu provvidenziale, terminato con l'arresto dell'imputato e il trasferimento in carcere. Giorni fa la condanna, arrivata in sede di abbreviato.