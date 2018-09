Nocera Inferiore, omicidio di camorra: dubbi sull'estradizione del "boss" Mariniello

Primo rinvio per il processo a carico di Macario Mariniello, ex capozona della Nco a Nocera Inferiore, accusato dell'omicidio dell'avvocato Giorgio Barbarulo.

Il nuovo rinvio

I giudici della Corte D'Assise di Salerno hanno rinviato l'inizio del processo a fronte della richiesta dell'avvocato difensore, Gregorio Sorrento, che ha posto una questione sull'estradizione. La stessa che aveva valutato già il gip in fase preliminare, al tribunale di Nocera Inferiore. I giudici decideranno entro una settimana, sciogliendo la riserva per disporre il prosieguo della trattazione o il rinvio alla procura, per una nuova fase. L'aspetto tecnico-giuridico riguarda la purgazione dell'estradizione che, prima di affrontare la vicenda nel merito, analizza la condizione di un soggetto residente all'estero

L'estradizione



Secondo la legge, davanti all'estradizione di un condannato lo Stato non può procedere nei suoi confronti se ci sono procedimenti precedenti e diversi da quello specifico, oggetto della decisione. In questo caso, Mariniello fu estradato dalla Spagna per una condanna definitiva per 17 anni, scontandola fino al 2002. Una volta uscito, restò in Italia, con la Procura a ritenere possibile il procedimento nei suoi confronti: la convenzione tra Italia e Spagna stabilisce però che il soggetto debba essere completamente libero perchè si proceda per altre vicende, precedenti a quelle oggetto dell'estradizione. L'omicidio dell'avvocato Giorgio Barbarulo, di matrice camorristica, avvenne a luglio degli anni 80, a Nocera Inferiore, nello studio del legale. Fu ucciso con otto colpi di pistola. Gli investigatori ricostruirono quei fatti solo 14 anni dopo, grazie agli elementi forniti da un collaboratore di giustizia. Condannato in primo grado all'ergastolo, con pena ridotta in Appello, il processo per Macario Mariniello fu annullato dalla Cassazione, con fissazione di un un nuovo dibattimento proprio per ciò che era collegato all'estradizione dell'imputato.