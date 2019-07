Usura aggravata dal metodo "mafioso", parte il processo per l'ex boss di Nocera

Usura aggravata dal metodo camorristico, è partito ieri il processo nei riguardi dell’ex capozona della Nco, Macario Mariniello, ed altri tredici imputati, accusati a vario titolo di usura, ma anche di favoreggiamento personale. Il collegio ha registrato l’esame del colonnello dei Ros Gabriele Mambor, che ha ricostruito la genesi di tutta l’indagine. Il colonnello Mambor si è concentrato, nella fase iniziale, sui rapporti tra le vittime e gli usurai, in particolare sulla figura di V.D.G , anch'egli imputato, intercettato mentre si impegnava a cercare somme di denaro da restituire alla famiglia Mariniello. Una perquisizione portò al sequestro di un’agenda registro con sopra indicazioni di tipo contabile. Nuovi controlli in casa di Mariniello, invece, portarono a raccogliere nuovi elementi per rafforzare l’ipotesi dell’accusa. E cioè, prestiti elargiti al 6% di interesse, con ricapitalizzazione mensile, che superavano un tasso dell’800% annuo. Durante la deposizione, il militare ha anche riferito di contatti telefonici tra Mariniello e Dante Zullo (considerato a capo di un clan di camorra a Cava de' Tirreni e finito di recente al 41 bis), propedeutici ad un incontro, rimasto tuttavia sullo sfondo.