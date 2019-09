Travolta da un'auto mentre getta la spazzatura: muore la 54enne di Nocera Inferiore

Non ce l’ha fatta la 54 enne, S.C le sue iniziali, che, lo scorso 31 agosto, è stata travolta da un’auto in via Attilio Barbarulo a Nocera Inferiore.

Il dramma

La donna, che usa le stampelle per spostarsi, era scesa a buttare la spazzatura quando, intorno alle 6 del mattino, fu investita da una vettura. Immediato il ricovero in codice rosso all’ospedale “Umberto I” dove nelle ultime ore è deceduta. Distrutti dal dolore familiari e amici che fino all’ultimo hanno sperato in una sua ripresa. Intanto il conducente dell’auto, identificato dalle forze dell'ordine, rischia l’accusa di omicidio stradale.