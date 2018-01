Dramma a Nocera Inferiore, 17enne trovato morto in casa: si indaga

Tragedia, la scorsa notte, a Nocera Inferiore, dove un ragazzo di 17 anni, originario di Cava de’ Tirreni, è stato trovato morto in un appartamento situato in via Solimena. E’ giallo sulle cause del decesso. Sul posto è giunta la polizia scientifica per svolgere i rilievi del caso. Il cadavere è stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale “Umberto I” dove, molto probabilmente, verrà svolta l'autopsia. Indagini in corso.