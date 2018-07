Dramma a Nocera Inferiore, bartender di 25 anni stroncato da malore

Tragedia a Nocera Inferiore, dove un ragazzo 22 anni, M.S le sue iniziali, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore.

La dinamica

Ieri sera il giovane, che faceva il bartender in un noto locale della galleria di Piazza del Corso, era uscito fuori per fumare una sigaretta - riporta Telenuova - quando, improvvisamente, si è accasciato a terra perdendo conoscenza. Purtroppo non si è più risvegliato. Avvolti dal dolore familiari e amici. I funerali si svolgeranno domani.