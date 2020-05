Nocera Inferiore a lutto, il Comune piange la scomparsa di Elia Pirollo

Nocera inferiore a lutto per la scomparsa, la scomparsa, di Elia Pirollo. Era da anni dipendente e addetto stampa del Comune, anche se le sue veri passioni erano il teatro e il jazz.

Le passioni

Pirollo era molto conosciuto nel mondo della cultura e dello spettacolo per aver curato, ad esempio, rassegne come “Jazz in parco” e “Noceracconta”. Ma anche per essere stato in prima linea nell’organizzazione della stagione teatrale presso gli scavi di Pompei.

Il dolore

La notizia della sua morte ha fatto subito il giro della città dell'Agro suscitando un immenso dolore in quanti lo conoscevano. Lascia la moglie Anna e i figli Alessandro e Chiara.