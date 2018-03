Nocera Inferiore, anziano muore in montagna durante una passeggiata

E' stato ritrovato senza vita un anziano uomo di Nocera Inferiore, che questa mattina si era allontanato da casa senza dare notizie. La morte sarebbe riconducibile ad un malore. A trovarlo sono stati i carabinieri in via Rullo, zona Montevescovado, a ridosso di una strada che conduce a Monte Albino. Sul posto sono giunti per un supporto anche i vigili del fuoco. Le ricerche erano partite dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che non aveva visto più rientrare il marito per il pranzo. L'uomo si trovava li, con la sua auto, per fare una passeggiata. Il mezzo era stato fermato ai bordi della strada, poi il malore che lo ha strappato alla vita. Il corpo si trova attualmente all'obitorio dell'ospedale Umberto I. L'età compresa tra i 50 e 60 anni, stando alle prime notizie