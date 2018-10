Mostra i genitali ad una studentessa: è caccia al "molestatore" nocerino

E’ tornato a farsi vedere il molestatore di Nocera Inferiore. Questa mattina l’uomo è passato accanto ad una studentessa che stava passeggiando in via Libroia. In pochi secondi si è girato verso di lei ed ha iniziato a masturbarsi mettendosi anche a ridere. Poi è tornato indietro facendo perdere le sue tracce. Potrebbe trattarsi della stessa persona che, tempo fa, nei pressi di una scuola, tentò di molestare due ragazze in via Petrosini, tra Corso Vittorio Emanuele e via Barbarulo. In passato è stato protagonista di altri simili episodi.