Nuova denuncia di residenti contro la "movida" a Nocera Inferiore

Parte un esposto alla procura per la movida "fracassona" di Piazza del Corso. A firmare la denuncia è stato uno degli amministratori dei palazzi residenziali. Le segnalazioni manifestano “disagio e insofferenza” per quanto avviene nella galleria dell’area, che fino a notte fonda si riempie di gente e, inevitabilmente, si caratterizza anche dal rumore. «Alcuni locali - si legge - hanno installato diffusori sonori sulla parete della galleria, diffondendo musica che si amplifica per conformazione strutturale, causando disturbo alla quiete e al riposo dei condomini del comparto, specie per quanto riguarda gli occupanti dei piani inferiori».

La denuncia

La diffida si rivolge anche alla polizia locale, per verifiche e controlli, specie sull'inquinamento acustico. Specie per il rispetto dell'ordinanza del 10 maggio 2018, che dispone e regola che le attività al chiuso possano prevedere musica fino alle undici o a mezzanotte, con valutazione di impatto acustico e divieto di diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali con appareccchi di amplificazione. «Nel week end centinaia di giovani si accalcano nella galleria, che vista la presenza di numerosi tavoli e suppellettili non consentono corretto scorrimento delle persone impedendo via di fuga in caso di situazioni di pericolo. Le parti terminali, inoltre, sono diventate costante luogo di parcheggio per motorini e biciclette di varie dimensioni, che nelle ore serali sostano a decine, contribuendo a far diventare la galleria un luogo rischioso, per i condomini e gli avventori».

I controlli e i precedenti

La denuncia ripercorre disagi e problemi segnalati più volte e da mesi in quella zona, preannunciando eventuali azioni in sede civile e penale. L'esposto è stato inviato anche ai carabinieri, al commissariato di polizia, alla procura e al Comune. Anche per il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti: «Invito ognuno per quanto di competenza ad effettuare controlli nelle aree indicate - conclude l’amministratore - per garantire sicurezza e tranquillità ai residenti». Concerti, intrattenimenti e attività musicali all’esterno, pur soggetti agli stessi orari, prevedono una deroga per l’intera area ad alta frequentazione, tra via Garibaldi, Piazza del Corso e corso Emanuele, da via Barbarulo a via Papa Giovanni XXIII. Proprio la settimana scorsa, i carabinieri avevano registrato diverse anomalie strutturali in alcuni locali della movida, segnalando alla Prefettura anche tre ragazzi in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti.