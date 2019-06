Nuovi sequestri nella "movida" nocerina: giovani beccati con hashish

Continuano i controlli della polizia nei giorni caldi della "movida nocerina". Nella serata di sabato, gli agenti del commissariato retto dal vice questore Luigi Amato hanno sorpreso tre giovani per strada, che a seguito di una perquisizione, avevano con se sostanza stupefacente di tipo hashish. Vista la poca quantità, i tre sono stati segnalati in qualità di assuntori all'Ufficio Territoriale del Governo.

Droga sequestrata

Inoltre, la polizia ha sequestrato circa 20 grammi di sostanza stupefacente di tipo cannabinoide. Infine, sono state controllate ed identificate venticinque persone, mentre 12 i veicoli sottoposti a controllo e uno il verbale emesso per violazione del codice della strada. La polizia ha poi provveduto a controllare due persone pregiudicate del posto, sottoposte agli arresti domiciliari, trovati regolarmente presso le loro dimore. Nei giorni scorsi, altri giovani erano stati beccati con droga in loro possesso, finendo anche loro per essere segnalati in Prefettura. Parallelamente, gli agenti avevano trovato diversi grammi di hashish nascosti in delle aiuole, in via Gramsci