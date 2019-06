Si spazientisce in udienza e insulta il magistrato, viene denunciato per oltraggio

Stanco di attendere i tempi dell'udienza e del successivo rinvio, perde le staffe e comincia a sbraitare, rivolgendosi in maniera irrispettosa anche verso il pubblico ministero. E' accaduto due giorni fa, durante un'udienza preliminare con accuse di spaccio di droga e detenzione di armi celebrata al tribunale di Nocera Inferiore. Il rinvio dell'udienza, oltre all'attesa, non erano state gradite da uno degli imputati che rischia il processo, che avrebbe prima mostrato segni di insofferenza, poi avrebbe perso le staffe. E prendendosela anche con il pubblico ministero, puntandogli il dito contro e intimandogli di stare in silenzio. Quest'ultimo, infatti, lo aveva ripreso invitandolo alla calma. L'uomo è stato a quel punto identificato dalle forze dell'ordine, dopo una richiesta di intervento fatta alla vigilanza privata del tribunale. Per poi essere denunciato per oltraggio.