Rissa sfiorata all'Ufficio Ticket dell'ospedale di Nocera, funzionari rischiano aggressione

Ennesimo episodio di violenza all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Come racconta Salerno Sanità, questa mattina un gruppo di persone avrebbe preso di mira lo sportello dell'Ufficio ticket, tra calci alle porte e sputi, tentando anche di aggredire gli addetti che servono la clientela. Questa volta non è stato il pronto soccorso a essere preso di mira, come avviene oramai da anni in uno dei maggiori presidi ospedalieri del territorio, ma l'ufficio ticket che si trova una volta varcato l'ingresso principale dell'ospedale. A scatenare la reazione rabbiosa di alcune persone sarebbe stata l'attesa: alcuni funzionari si sarebbero rifugiati addirittura nelle stanze della direzione sanitaria, prima dell'arrivo dei carabinieri, che hanno riportato la calma e l'ordine. Sull'episodio è stata avviata formalmente un'indagine, con la posizione dei potenziali aggressori finiti nel mirino dei militari. E ora a rischio denuncia.