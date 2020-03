Si allontana più volte dal posto di lavoro, infermiere dell'ospedale di Nocera rischia il processo

Assenteismo all'ospedale di Nocera, un infermiere rischia il processo per truffa. Nel 2016, a marzo, si sarebbe assentato più volte dal posto di lavoro, per un totale di cinque, timbrando per entrata ed uscita, regolarmente. Secondo indagini della Guardia di Finanza, per più di un'ora, si sarebbe allontanato dal posto di lavoro per poi farvi rientro.

L'indagine

L'indagato avrebbe così ottenuto un «ingiusto vantaggio» patrimoniale, con conseguente danno per l'Asl. In alcune occasioni, l'infermiere fu localizzato a Sarno, dove viveva, quando invece doveva essere in servizio in reparto, a Nocera Inferiore. Al gip l’ultima decisione, prima della fissazione del processo.