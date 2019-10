Nocera, trauma cranico poi l'operazione e il decesso: trenta medici indagati

Muore dopo quindici giorni in ospedale. All'Umberto I, ci era arrivato da Villa Chiarugi, a seguito di un trauma cranico che si sarebbe procurato da solo. Forse cadendo. Il condizionale è d'obbligo, in virtù di un'indagine della procura che ha iscritto nel registro degli indagati trenta medici, con l'accusa di omicidio colposo, provenienti da entrambe le strutture. Solo l'autopsia fornirà chiarimenti e risposte ai quesiti della magistratura, che ha avviato l'inchiesta per comprendere se esistano responsabilità sul decesso di T.B. , 44enne originario di Napoli. Dopo il trasferimento in ospedale, l'uomo fu operato in chirurgia per quella ferita al capo. Poi il decesso, avvenuto dopo diversi giorni, in rianimazione.