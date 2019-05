Irregolarità strutturali e organizzative, blitz dei Nas all'ospedale di Nocera

Controllo dei carabinieri del Nas in ospedale, all'Umberto I di Nocera Inferiore. Il controllo - come racconta Salerno Sanità - ha permesso di riscontrare alcune criticità sugli ambienti deputati al servizio di pronto soccorso e sala gessi, oltre a problemi di natura igienico sanitaria e strutturale organizzatva, come il mancato funzionamento della porta automatica, che consente accesso e uscita dalla camera calda. Inoltre, non era presente personale di vigilanza esterna ed interna per la stessa camera calda e cartellonistica di pericolo/emergenza. I carabinieri agli ordini del comandante Ferrara hanno poi disposto lo sgombero dei distributori automatici di bevande ed alimenti, che si trovavano posizionati irregolarmente nei pressi della camera calda e della sala gessi.