Nocera Inferiore, deve operare ma ha il telefono spento: lo rintracciano i carabinieri

Da una lettera protocollata alla direzione da un neurochirurgo dell'Umberto I, a Nocera Inferiore, emerge l'impossibilità per il medico, giorni fa, di rintracciare il collega per un turno di reperibilità. Tanto da chiamare i carabinieri. Lo racconta Salerno Sanità. L'episodio è accaduto qualche giorno fa ed è ancora da chiarire.

L'intervento dei carabinieri

Il medico si era trovato nella condizione di operare, ma doveva chiamare un collega, che sarebbe dovuto essere presente per l'operazione. Ma il collega aveva il telefono spento, muto o in una zona senza linea. Non è dato saperlo. Siccome la comunicazione ha esito negativo, il professionista allerta i carabinieri. I militari del reparto territoriale riescono a raggiungerlo presso il suo domicilio. Dopo poco, l'arrivo in ospedale. La vicenda potrebbe essere oggetto di un provvedimento disciplinare da parte della direzione sanitaria. Ma volendo, anche sotto il profilo penale, essendo stata coinvolta una forza di polizia