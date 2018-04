Blitz a Nocera Inferiore, trovate 80 bombe carte in un garage

Nelle ultime ore gli agenti del commissariato di polizia di Nocera Inferiore hanno rinvenuto ben ottanta bombe carta in un garage situato in via Forino, nel quartiere Caposale. Il ritrovamento è avvenuto a pochi metri dal luogo dove, lunedì scorso, è stata fatta esplodere propria una bomba carta davanti ad un portone. Le indagini sono in corso.