Nocera-Pagani, "l'alleanza" per spacciare: in 12 rischiano il processo

Un’alleanza silenziosa, per approfittare dei vuoti lasciati dalle inchieste giudiziarie. Ora in 12 rischiano il processo: le accuse sono di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 12 persone, residenti tra Pagani e Nocera Inferiore, accusati di aver gestito per buona metà del 2015 un vasto giro di droga. Cocaina ed eroina principalmente.

L'inchiesta

Il canale di approvvigionamento era il casertano, nello specifico la zona di Castel Volturno. In alcuni episodi, anche Napoli. L’indagine coordinata dal sostituto procuratore Roberto Lenza, con il lavoro sul campo della polizia di stato, contesta trentaquattro capi d’imputazione. Tra questi, fu ricostruito un momento in cui alcuni degli indagati cedettero stupefacente ad almeno trenta assuntori. Per il processo sarà il gip, il prossimo 18 ottobre, a valutare le singole posizioni e a fissare eventualmente l’inizio del dibattimento. Il lavoro investigativo degli agenti del commissariato si era avvalso, oltre che di intercettazioni, anche di pedinamenti e riscontri per ogni singola cessione. Alcuni dei soggetti che oggi rischiano il processo hanno già precedenti. Tratto distintivo fu la reciproca complicità tra i gruppi di Nocera Inferiore e Pagani, che avevano messo in piedi un giro indipendente dai soliti canali, per poi spacciare senza pestarsi i piedi nelle proprie città di riferimento.