Nocera Inferiore, fece arrivare 20 stranieri irregolari: si cerca un pakistano

E’ accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina un pakistano residente a Nocera Inferiore. L’uomo, che viveva in un appartamento situato in Corso Vittorio Emanuele e che ora risulta irreperibile, avrebbe consentito a venti persone, sue connazionali, di arrivare illegalmente in Italia.

L'inchiesta

Le indagini, partite lo scorso anno e condotte dagli agenti del commissariato di polizia nocerino, sono scattate a seguito di una segnalazione giunta da un residente che raccontò di una massiccia presenza di pakistani in diversi appartamenti del “corso vecchio”. Poco dopo venne effettuata una perquisizione, ma all’interno dell’appartamento finito sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti non venne trovato nessuno. Gli stranieri riuscirono ad andare via, dopo aver ultimato le pratiche per mettersi in regola, grazie all’aiuto proprio del connazionale che è ancora ricercato dalla Polizia.