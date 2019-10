A Nocera Inferiore riaprono i parchi pubblici per famiglie e bambini: ecco quali

Tornano in attività i parchi gioco nella città di Nocera Inferiore. Per domenica prossima, 3 novembre, è previsto infatti il taglio del nastro di 4 delle cinque strutture. Si tratta di quella in via San Pietro, via Marrazzo, via Filangieri, via Falcone e via Rea. Lo ha annunciato l’assessore ai lavori pubblici del comune di Nocera Inferiore Imma Ugolino. I parchi saranno affidati per la gestione alle associazioni che hanno presentato domanda il mese scorso. Resta fuori da questo discorso l'area di via San Pietro, che non ha registrato alcuna proposta di gestione. Di quest'ultima, se ne occuperà il Comune. Caso diverso per via Rea, con una proroga richiesta a chi ha presentato domanda. Negli intenti dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Manlio Torquato anche il rilancio della villa comunale. Entro la fine dell'anno, il Comune potrebbe presentare il progetto definitivo per la sua riapertura e utilizzabilità.