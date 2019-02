Vandali al parco giochi di Nocera: danneggiate porte e giostrine

E’ stato oggetto di un raid vandalico il parco giochi di via Falcone a Nocera Inferiore, giorni fa, situato a pochi metri da tribunale e commissariato di polizia. Ignoti hanno sollevato parte del manto in erba sintetica del campo di calcetto, danneggiato una porta che conduce agli spogliatoi, insieme a delle giostrine utilizzate dai bambini, rovesciato materiale vario e attrezzi da lavoro. L'episodio è stato denunciato dai volontari di un’associazione che ha avuto in gestione dall’amministrazione comunale il parco giochi. L'episodio è accaduto due giorni fa.