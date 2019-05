Parco giochi di via Rea a Nocera Inferiore, al via i lavori

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del Parco Giochi di via Rea, predisposti dall’Amministrazione Torquato e curati dall’Assessorato al Patrimonio e alle Infrastrutture retto dall’Architetto Imma Ugolino. All'interno del parco, sarà predisposta un’area di sgambettamento per cani, una pista di pattinaggio intorno alla cassa armonica. Sarà riqualificata l’area giochi di fronte alla tribuna e riposizionate nuove giostrine. Previsto, inoltre, un implemento del verde in tutta l’area. Riqualificato anche il campo bocce. A questi interventi, si aggiunge anche l'installazione di un sistema di telecamere per la videosorveglianza e un nuovo impianto di illuminazione. Inoltre, è stato previsto un intervento di ristrutturazione presso il parcheggio auto laterale al parco giochi. Dalla prossima settimana inizieranno i lavori di adeguamento anche negli altri parchi giochi della città.