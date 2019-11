Patente scaduta, nocerino tenta di corrompere carabinieri con 50 euro

La patente è scaduta, ma per evitare sanzioni e multe, prova a corrompere un carabiniere. E' stato arrestato per istigazione alla corruzione un uomo di 73 anni, di Nocera Inferiore, che durante un servizio di pattuglia condotto dai militari della stazione di Nola, in località San Vitaliano, era stato fermato per fornire le sue generalità e i dati assicurativi. La verifica sulla regolarità dei suoi documenti aveva portato poi, gli stessi militari, a scoprire che la patente del nocerino fosse scaduta. Ma nonostante ciò, l'uomo si trovava alla guida della sua automobile. Resosi conto di essere stato scoperto, a quel punto il 73enne, che non ha alcun precedente penale, ha tentato di corrompere i carabinieri, offrendo la cifra di 50 euro in contanti e chiedendo di non essere multato. Circostanza che di fatto non è avvenuta, con la sanzione emessa dai carabinieri e poi l'arresto, in regime di domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.