Nocera, lancia petardo sotto auto e ferisce vigilessa: commerciante nei guai

Paura, lunedì pomeriggio, in via Canale a Nocera Inferiore, dov’è esploso un petardo sotto ad un’automobile. L’esplosione ha ferito una vigilessa in servizio che, in poco tempo, è stata trasportata all’ospedale “Umberto I”. Ma, fortunatamente, le sue condizioni di salute sono buone.

Le indagini

Su quanto accaduto indagano i colleghi della donna che attraverso le telecamere presenti in loco sono risaliti all’identità dell’autore: si tratta di un commerciante della zona.