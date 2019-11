Cocaina e pistola in casa, condannato a 4 anni giovane ventenne di Nocera

E' stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione, in primo grado, un giovane ragazzo di Nocera Inferiore, trovato l'aprile scorso in possesso di diversi grammi di cocaina e di una pistola calibro 38. L'operazione fu condotta dalla Squadra Mobile di Salerno, a marzo scorso, che denunciò a piede libero anche una ragazza, minorenne, che era in compagnia dell'imputato. Gli agenti effettuarono anche una perquisizione domiciliare, sequestrando lo stupefacente, diviso in più parti e poi e una pistola detenuta illegalmente.