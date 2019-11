Choc a Nocera Inferiore, pitbull azzanna e uccide un cagnolino

Dramma, questa mattina, in Piazza Trieste a Nocera Inferiore, dove numerosi passanti hanno assistito - come racconta Rta Live - ad una scena davvero inquietante. Un pitbull, infatti, senza museruola, ha azzannato un cagnolino (Yorkshire terrier) che, purtroppo, è deceduto in pochi secondi sotto gli occhi del suo padrone che non è riuscito a salvarlo.

Le indagini

Increduli anche i passanti e commercianti della zona. Sul posto sono giunti i vigili urbani che, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, hanno avviato le indagini per riuscire a rintracciare il pitbull che si è dato alla fuga. Intanto la notizia si sta diffondendo sui social network suscitanto amarezza e rabbia da parte di molti residenti.