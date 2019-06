Giovane beccato con lo spinello, droga nascosta nelle aiuole: blitz della Polizia nella movida nocerina

Nuovi controlli della Polizia di Stato nella movida notturna di Nocera Inferiore. Dopo le perquisizioni svolte nella giornata di giovedì, che hanno consentito di sequestrare oltre 50 dosi di cocaina, nella serata di ieri, gli agenti hanno pattugliato le vie centrali del Corso Vittorio Emanuele, controllando persone e locali pubblici presenti in zona. I controlli, successivamente, sono stati estesi in via Gramsci e nelle vie limitrofe, dove erano stati segnalati episodi di abuso di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Un giovane di 20 anni, originario di Nocera Inferiore, è stato trovato in possesso di uno “spinello” di hashish per uso personale. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e il ventenne sarà segnalato come assuntore all’Ufficio Territoriale del Governo (testo unico sulle sostanze stupefacenti e psicotrope). Inoltre, nelle aiuole antistanti alla galleria situata in via Gramsci, i poliziotti hanno rinvenuto piccoli quantitativi di hashish nascosti nei cespugli, che sono stati prima sequestrati e poi distrutti.

Sempre nel corso delle ultime ore hanno effettuato anche tre posti di blocco, identificando complessivamente 45 persone, controllando 23 veicoli ed elevando 2 contravvenzioni al Codice della Strada. Inoltre hanno controllato 6 persone pregiudicate, sottoposte ad arresti domiciliari o a misure di sicurezza, trovate regolarmente al loro posto.