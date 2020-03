Sanificazione dei locali, pronto soccorso di Nocera Inferiore chiuso fino alle 16 pomeridiane

Il pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore resterà chiuso fino alle 16 di oggi pomeriggio, in ragione di un caso sospetto riguardo una donna proveniente dal napoletano di 48 anni. La donna, questa mattina, si era recata prima in pronto soccorso a Boscotrecase, in ragione di alcuni sintomi sospetti, come vomito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli spostamenti

Poi era giunta a Nocera Inferiore, senza passare per la tendo struttura, ma direttamente all'interno del triage. Sofferente per una insufficienza renale acuta, una successiva Tac ha poi fatto scoprire l'esistenza di una polmonite interstiziale, uno dei sintomi del Coronavirus. La donna è ora ricoverata presso il reparto di malattie infettive di Nocera Inferiore. Il pronto soccorso, in ragione di un'opera completa di sanificazione, resterà chiuso fino alle 16 del pomeriggio.