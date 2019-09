Si insedia il nuovo presidente del tribunale di Nocera Inferiore: è Sergio Robustella

Si è insediato ieri mattina il nuovo presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, Antonio Sergio Robustella. L'incarico era stato disposto dal plenum del Consiglio superiore della magistratura lo scorso 24 luglio, dopo la proposta avanzata dallo stesso organo circa un mese prima. Robustella attualmente è in carica come Presidente della sezione lavoro della Corte d’appello di Napoli. Il neo presidente succede a Catello Marano, che era in carica dal 2012, a Nocera Inferiore. Robustella, che in passato era stato presidente del tribunale di Sala Consilina, nel Vallo di Diano, ha giurato nell'aula "Marcello Torre" del tribunale. Tra gli obiettivi, il potenziamento dell'organico e di tutti gli uffici delle sezioni penale e civile.