Dramma a Nocera Inferiore, professoressa trovata morta in casa

Dramma, nella tarda serata di ieri, in via Montalbino a Nocera Inferiore, dove una professoressa in pensione di 70 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione.

Il ritrovamento

A dare l’allarme è stata la sorella che non riusciva a metterci in contatto con lei telefonicamente. Per questo ha allertato la Polizia che, verso le 23.30, ha fatto irruzione nella casa rinvenendo il cadavere. La donna viveva da sola e – dai primi accertamenti – sembra che fosse deceduta da alcuni giorni.