Nocera Inferiore, blitz dei vigili in una casa: trovata una prostituta

Blitz dei vigili urbani all’interno di un appartamento situato in via Atzori a Nocera Inferiore. L' intervento si è reso necessario per eseguire un provvedimento di sfratto, disposto dall’ufficiale giudiziario, che aveva più volte tentato di acquisire invano l’immobile per via della presenza di alcune persone.

Il blitz

Di qui l’operazione dei caschi bianchi, in collaborazione con i vigili del fuoco, che hanno fatto irruzione dopo aver forzato una finestra. Nel corso dell’ispezione hanno trovato una donna di origini cinesi sul letto, priva di documenti. Nell’abitazione, inoltre, sono stati rinvenuti farmaci, preservativi e vestiti (appartenenti anche ad altre giovani) che proverebbero una vera e propria attività di prostituzione. La straniera, quindi, è stata condotta presso l’ufficio immigrazione per essere identificata.