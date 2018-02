Duplice omicidio Rizzo-Ambra: nuovo ergastolo per il killer di Nocera Inferiore

La Corte d’Assise d'Appello condanna all’ergastolo Nobile Izzo, il 52enne tappezziere di Nocera Inferiore responsabile dell’omicidio di Santina Rizzo e Maria Ambra, le due donne che si prostituivano a Nocera Superiore. La sentenza nella tarda mattinata di ieri, con il collegio che - seppur non siano state depositate ancora le motivazioni – ha rigettato l’ipotesi che l’uomo potesse essere incapace di intendere e di volere durante la commissione dei fatti. Santina Rizzo fu uccisa il 13 febbraio 2010, mentre Maria Ambra il 30 maggio 2014. La Rizzo in un piccolo appartamento e la seconda in una baracca in via Lamia. Durante la scorsa udienza, i giudici avevano registrato la deposizione di un consulente nominato dal tribunale, che aveva affermato che in assenza di patologie pregresse, l’imputato fosse nel pieno controllo delle sue facoltà mentali durante l’omicidio. Izzo, stando alle indagini, non ha mai confessato i due omicidi ma confermato la presenza con le due donne, nei giorni chiave. Quest’ultima e una precedente perizia davanti al Gup del tribunale di Nocera Inferiore, avevano escluso disturbi di qualsiasi tipo. L’uomo fu incastrato dalle tracce di Dna trovate sui luoghi del delitto.