Topi al liceo "Sensale" di Nocera, protestano gli studenti: arriva l'Asl

Mattinata di protesta, oggi, presso il liceo scientifico "Nicola Sensale" di Nocera Inferiore dove gli studenti hanno manifestato contro la presenza dei topi nelle aule. La preside ha chiesto immediatamente l'intervento della Provincia. E così, nel giro di qualche ora, è arrivato prima il personale dell'Asl e poi i tecnici di Palazzo Sant'Agostino che hanno avviato l'iter per la derattizzazione.

Il sit in

Un problema, quello dei ratti, che è stato più volte segnalato non solo dagli studenti ma anche dai docenti. " Eravamo davvero in tantissimi oggi fuori al liceo scientifico,ci siamo fatti sentire abbiamo fatto disobbedienza civile e abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Abbiamo vinto! Potere agli studenti!"scrivono su Facebook i ragazzi del gruppo "Nessun Esclus" che ha organizzato il sit in davanti alla scuola.