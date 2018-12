Nocera Inferiore, rapina armata al distributore di benzina: bandito fugge a piedi

Momenti di tensione, la scorsa notte, in via Bruno Grimaldi a Nocera Inferiore, dove un bandito, armato ed incappucciato, ha fatto irruzione in un distributore di benzina per compiere una rapina.

La dinamica

In pochi secondi ha minacciato uno dei dipendenti facendosi consegnare l’incasso della giornata. Poi è fuggito a piedi senza lasciare tracce. Sotto choc il benzinaio e anche alcuni clienti che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, hanno avviato le indagini del caso.