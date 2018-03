Nocera Inferiore, panico alle poste: operai dell'Enel scambiati per rapinatori

Dipendeni dell'Enel scambiati per rapinatori. Accade a Nocera Inferiore, due pomeriggi fa, presso l'ufficio postale di via Amato. Sono stati alcuni passanti ad aver lanciato l'allarme, dopo aver visto una squadra di operai lavorare nei pressi dell'ufficio. Sul posto sono giunti carabinieri e polizia, ma era un falso allarme. Quelle persone erano dipendenti dell'azienda di eenrgia, impegnati a riparare una cabina di distrubuzione distante qualche metro dall'ingresso per l'edificio postale