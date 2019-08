Litigano in strada, poi viene ferito a colpi di forbici: denunciato l'aggressore

Un uomo di Nocera Inferiore di 37 anni è stato ferito con oggetti da taglio al culmine di una lite on un’altra persona, poi fuggita a bordo di un’auto e rintracciata poco dopo dalla polizia. Il tutto si è verificato intorno alle 23 di lunedì sera in via Bergonzi, a Reggio Emilia.

Il litigio poi l'aggressione

Sul posto, allertati dal personale medico già presente, erano intervenute due volanti della polizia che hanno raccolto, quindi, la testimonianza della vittima, il nocerino. Dalle sue parole è emerso che, al culmine dello scontro, dalle parole l’aggressore, un 50enne napoletano, è passato ai fatti: ha ferito il rivale ed è scappato.Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo su via Gorizia: con sé aveva un cacciavite e una forbice da elettricista che potrebbero essere gli oggetti utilizzati nell’aggressione, entrambi comunque sequestrati dai poliziotti. L’uomo è stato denunciato per porto di strumenti atti a offendere e lesione personale aggravata. Quanto al ferito, dopo essere stato portato in ospedale è stato tenuto in osservazione con una prognosi di 15 giorni. Ancora sconosciuti, al momento, i motivi dell’aggressione.