Nocera Inferiore invasa da rifiuti, il sindaco Torquato diffida la Multiservizi

Disorganizzazione del servizio con tanto di diffida, affinchè si ripulisca quanto prima la città di Nocera Inferiore. Lo ha deciso con urgenza il sindaco Manlio Torquato, nei confronti della Nocera Multiservizi. Questa mattina i compattatori hanno ripulito via Napoli, dove i rifiuti stazionano da almeno una settimana, come la frazione secca e indifferenziata della scorsa settimana, insieme a plastica e materiali vari.

I disagi

Non va meglio nel rione di Monvescovado, con sacchetti e rifiuti sparsi un pò ovunque, anche nei pressi dei bidoni. Il problema della Nocera Multiservizi è legato al personale. L'azienda ha avviato una selezione per individuare almeno 15 dipendenti da impiegare per un periodo di circa 40 giorni. All'orizzonte, invece, c'è lo stop all'inceneritore di Acerra, con la Regione Campania che ha avvisato i comuni di provvedere ad individuare un sito di stoccaggio provvisorio. Intanto, nella città dell'Agro anche le strade del centro risultano non sempre in ottime condizioni, a causa della mancanza dello spazzamento, un servizio giudicato indispensabile, viste le condizioni attuali delle strade cittadine oggi.