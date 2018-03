Nocera Inferiore, tentano di investirlo durante un controllo dei carabinieri: 3 condanne

Un anno e quattro mesi per F. e A.D.M. e dieci mesi per F.C.: così la sentenza del giudice monocratico che, in abbreviato, ha chiuso una vicenda che ha visto le tre persone protagoniste di una lite in centro, a Nocera Inferiore, qualche settimana fa. La storia partì da uno screzio mai chiarito, legato alla restituzione di un telefono cellulare. I primi due, incuranti che F.C. fosse sottoposto ad un controllo dei carabinieri in strada, provarono prima ad investirlo e poi, ad aggredirlo con una mazza da baseball. Lo stesso F.C. provò a divincolarsi dai carabinieri, durante il controllo. Finirono tutti e tre agli arresti domiciliari, mentre due carabinieri furono refertati in ospedale. Alle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, c'era anche quella di lesioni e di detenzione di oggetto atto ad offendere in luogo pubblico. Dopo la direttissima, furono tutti liberati. Giorni fa la sentenza dinanzi al giudice Franco Russo Guarro