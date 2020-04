Rissa tra giovani nella movida a Nocera, indagini chiuse: rischiano in 6

Rissa nella movida a fine febbraio, a Nocera, si avviano ad una conclusione le indagini su quanto accaduto circa due mesi fa, tra via Garibaldi e via Barbarulo. Sei le persone identificate, accusate di rissa in concorso, che ora rischiano il processo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, tre ragazzi avevano aggredito il conducente di un’automobile che stava percorrendo via Garibaldi. Contro la vettura sarebbe stata lanciata anche una sedia. A quel punto le due persone che erano a bordo avevano provato a scappare, per poi essere rincorsi e nuovamente aggrediti dai tre. Solo l’intervento delle forze dell’ordine aveva evitato il peggio. Le indagini dei carabinieri hanno identificato sei persone, che ora rischiano seriamente di finire sotto processo. Sconosciuti i motivi, per quanto futili, di quell'episodio, che potranno solo essere chiariti in un eventuale dibattimento.