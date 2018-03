Nocera Inferiore, per la rissa a Piazza del Corso ci sono 4 indagati

Ci sono quattro persone indagate per la rissa consumata a Piazza del Corso, due settimane fa. Il lavoro investigativo della polizia di Stato, agli ordini del vice questore Luigi Amato, è ad una svolta con le prime identificazioni avvenute nei confronti di quattro soggetti. Il reato per il quale si procede è quello di rissa, ma anche di detenzione in luogo pubblico di un coltello, arma bianca che si sospetta sia stata utilizzata durante l’episodio che risale all’11 marzo scorso. Il luogo è quello di sempre, cuore della movida nocerina a ridosso di Piazza del Corso, che con il suo agglomerato di locali sorti negli ultimi anni ha reso Nocera Inferiore meta ambita, frequentata da centinaia di giovani provenienti da tutto l’Agro nocerino sarnese e dal resto del circondario. L’pisodio risalirebbe a poco prima della mezzanotte, quando da un diverbio tra giovani sarebbero poi volati schiaffi, pugni e aggressioni incontrollate. Quei momenti hanno generato a loro volta paura verso le altre persone che si intrattenevano all’esterno dei locali. Quando le forze dell’ordine erano giunte sul posto, i protagonisti della violenza erano già lontani.

La movida "violenta"

A fornire una spinta alle indagini - non ancora concluse perché non erano solo quattro i giovani coinvolti ma molti di più - il supporto di alcune telecamere presenti in zona. Ciò che è avvenuto ha spinto vigili urbani e polizia di stato a fare fronte comune, per un controllo più specifico di quella zona ma anche di altre arterie del centro. L’episodio di microcriminalità non è isolato, perché a distanza di soli sette giorni un altro gruppo di ragazzi minorenni avrebbe importunato dei propri coetanei, con tanto di aggressione a mani nude. Sempre di sera e sempre nei pressi della piazza.